Ficarra e Picone in vetta: Il primo Natale è il film italiano più visto del 2019

Un successo incredibile al box-office per il nuovo film dei comici siciliani Ficarra e Picone. Il primo Natale ha fatto registrare grandi numeri al botteghino di queste festività. Nella sola giornata del 25 dicembre, Il primo Natale ha incassato la bellezza di 1.164.118 euro, che si accumulano ad un totale che ora sfiora gli 8 milioni.

All'Ansa i due comici hanno espresso tutto il loro entusiasmo:"Siamo felici che nel giorno di Natale migliaia di persone abbiano scelto il nostro film per trascorrere insieme a noi un giorno così bello".

L'incasso sinora messo a referto recita 7.915.828 euro, il più alto di tutto il cinema italiano del 2019, con la bellezza di 1.200.000 spettatori che si sono riversati nelle sale italiane per assistere alla nuova fatica cinematografica dei due attori siciliani.



Il primo Natale racconta la storia di un ladro, Salvo, catapultato indietro nel tempo insieme ad un sacerdote, Valentino. I due si ritrovano in Palestina, al tempo della nascita di Gesù. Equivoci, incomprensioni, gag e guai sono dietro l'angolo, arrivando persino a confondere Giuseppe e Maria.

Il cast di Il primo Natale comprende Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia e Giovanna Marchetti.

Il film è prodotto da Tramp Limited con Attilio De Razza e distribuito nelle sale cinematografiche da Medusa. Si tratta del settimo film in carriera per Ficarra e Picone.

Su Everyeye potete trovare il poster del film e il trailer di Il primo Natale, in questi giorni nei cinema e assoluto mattatore di queste festività natalizie 2019.