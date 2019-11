Ficarra e Picone nel nuovo trailer della commedia festiva Il primo Natale

I comici Ficarra e Picone tornano sul grande schermo con la commedia natalizia dal titolo Il primo Natale, di cui è stato pubblicato il primo trailer. Ficarra e Picone mancano dal grande schermo dal 2017, quando girarono il film L'ora legale. Ora tornano con una nuova storia, pronta ad invadere le sale cinematografiche italiane.

Il primo Natale racconta la storia di Salvo, un ladro, che insieme al sacerdote Valentino viene riportato indietro di duemila anni, nella Palestina all'epoca della nascita di Gesù. I due si ritrovano quindi in un contesto alieno, proprio nell'epoca del re Erode, quando i romani dominavano territori del popolo ebraico. La narrazione si evolve in gag, imprevisti e diverse incomprensioni.



Il primo Natale verrà distribuito nelle sale cinematografiche dal prossimo 12 dicembre, grazie a Medusa Film.

Per Ficarra e Picone si tratta del sesto film da registi, il quarto girato in coppia, dopo le collaborazioni con Giambattista Avellino per il film Il 7 e l'8 e La matassa - su Everyeye.it potete trovare la nostra recensione de La matassa - usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2009. I due comici siciliani hanno lavorato anche alla sceneggiatura dei loro film, debuttando da autori per il cinema con il film Nati stanchi, per la regia di Dominick Tambasco, uscito nel 2002.

A fine ottobre è stato distribuito il poster de Il primo Natale. Il film sarà tra i titoli che invaderanno le sale cinematografiche nel corso del periodo natalizio.