Fiat, Leonardo DiCaprio nella campagna promozionale della nuova 500: ecco il video

Come avrete potuto sicuramente notare in questi ultimi giorni, Leonardo DiCaprio è il protagonista della campagna promozionale creata attorno alla Nuova 500, la prima auto completamente elettrica della Fiat, che proprio in questi giorni sta impazzando in televisione con il suo spot dedicato. L'attore è da sempre attento all'ambiente.

Oltre ad essere un grande appassionato di auto, DiCaprio è prima di tutto un'ambientalista e le sue campagne a favore della sostenibilità ambientale per impedire il lento surriscaldamento globale che potrebbe provocare un cambiamento climatico irreversibile sono note a tutti (anni fa portò il tema sulla scrivania del presidente Barack Obama, in un documentario da lui prodotto e interpretato).

Quando la Fiat gli ha chiesto di promuovere la sua nuova 500 elettrica, l'attore non ha avuto alcun dubbio: "E' un'auto che ho sempre apprezzato perché è giovane, economica, popolare, semplice. Molto amata anche negli Stati Uniti. Il messaggio dello spot che parla di sostenibilità e stile, ma anche di etica, mi è subito piaciuto".

DiCaprio è stato scelto perché FCA ha deciso di investire su questo spot non solo in Italia ma anche all’estero: in lingua inglese il video vede infatti la voce originale dell’attore di The Wolf of Wall Street che in Italia è stato invece doppiato dal suo consueto doppiatore, Francesco Pezzulli. Lo spot è in rotazione pubblicitaria sulle reti televisive italiane dallo scorso 22 ottobre.

Il prossimo film di Leonardo DiCaprio dovrebbe essere Don't Look Up, il nuovo film di Adam McKay in arrivo prossimamente su Netflix e con un super cast che vanta anche Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothee Chalamet e Jonah Hill.

DiCaprio dovrebbe riunirsi a Martin Scorsese in Killers of the Flower Moon, che lo vedrà anche al fianco di Robert De Niro, altro attore feticcio dell'autore. È stato comprato da AppleTV+ ma dovrebbe approdare anche in sala, oltre che in streaming in esclusiva sulla piattaforma, per un'uscita orientativamente prevista per fine 2021.