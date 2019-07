Il Festival di Venezia ancora sotto attacco per aver incluso dei film di Netflix

Tanto entusiasmo dopo l'annuncio del programma di Venezia 2019, che per la prima volta con Joker porta un cine-comic in un concorso ufficiale di un Festival Cinematografico, ma come prevedibile anche tante, tantissime polemiche.

L'organizzazione degli espositori europei UNIC ha criticato duramente il diretto artistico Alberto Barbera per aver incluso titoli Netflix quali The Laundromat di Stephen Soderbergh, The King di David Michôd e Marriage Story di Noah Baumbach nella line-up dell'edizione di quest'anno.

Poco dopo la presentazione della scaletta, che come vi abbiamo comunicato è avvenuta questa mattina, l'organizzazione, che rappresenta gli operatori cinematografici in 38 territori europei, tra cui l'Italia, ha lanciato una dichiarazione in cui ha chiesto che questi titoli vengano distribuiti al cinema dal gigante dello streaming americano.

Qualora questi film dovessero rimanere disponibili solo su Netflix o "riceveranno solo una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche", afferma la dichiarazione, allora la "selezione festival/premi di Venezia sarà diventata solo uno strumento di marketing che nega l'accesso a questa potenziale ricchezza di contenuti alla maggior parte del pubblico."

La totale apertura di Venezia a Netflix va in netta contrapposizione al muro alzato da Cannes, che viceversa ha deciso di non includere più i film Netflix in concorso a causa della forte opposizione degli espositori francesi e delle rigide politiche sulle finestre di distribuzione della Francia. Quest'anno anche Berlino ha incluso il suo primo film Netflix in concorso, cosa ha suscitato ovviamente la rabbia da parte di alcuni espositori locali.

Di tutta risposta l'anno scorso Venezia premiò con il Leone d'Oro, il suo premio più importante, Roma di Alfonso Cuarón, film Netflix che in Italia ha ricevuto una distribuzione in sala limitata per poi arrivare sulla piattaforma di streaming on demand.

Da che parte vi schierate in questa apparentemente infinita diatriba? Ditecelo nei commenti.