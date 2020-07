Festival di Venezia, annunciato il programma completo della Settimana della Critica

In una delle prime conferenze stampa dal vivo dopo il lockdown e mentre i cinema stentano a riaprire, il Festival di Venezia ha annunciato il programma completo della 35esima Settimana della Critica.

Per chi non lo sapesse, la Settimana Internazionale della Critica (SIC) è una sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 􏰆􏰇nell'􏰁ambito della 77􏰈esima Mostra Interna􏰉ionale d'􏰁Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che quest'anno si terrà dal 2 al􏰀 12 settembre prossimo: la line-up è composta da una selezione di sette opere prime in concorso cui si aggiungono due eventi speciali, e tutti i film selezionati saranno presentati in anteprima mondiale.

La selezione, che è stata curata dal Delegato Generale della SIC Giona A. Nazzaro con i membri della commissione di selezione Paola Casella, Simone Emiliani, Beatrice Fiorentino e Roberto Manassero, è disponibile qui sotto:

Concorso

50 Or Two Whales Meet At The Beach (Mex) Dir: Jorge Cuchí

Ghosts (Turk-Qat) Dir: Azra Deniz Okyay

Thou Shalt Not Hate (It-Pol) Dir: Mauro Mancini

Bad Roads (Ukr) Dir: Natalya Vorozhbyt

Shorta (Den) Dirs: Anders Ølholm, Frederik Louis Hviid

Topside (US) Dirs: Celine Held, Logan George

The Flood Won’t Come (Lith) Dir: Marat Sargsyan

Special Events

The Book Of Vision (It-UK-Bel) Dir: Carlo S. Hintermann - Film d'apertura

The Rossellinis (It-Lat) Dir: Alessandro Rossellini - Film di chiusura

Vi ricordiamo che Tilda Swinton e Ann Hui riceveranno il Leone alla Carriera in un'edizione che sarà all'insegna della non-competitività con Telluride, New York e Toronto.