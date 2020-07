Festival di Venezia 2020: svelato il programma completo ufficiale!

Tramite la conferenza stampa in diretta streaming conclusa pochi minuti fa, il direttore artistico Alberto Barbera ha condiviso con il mondo il programma completo ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2020.

L'edizione di quest'anno, che si preannuncia se non storica quantomeno importantissima essendo la prima grande manifestazione di cinema internazionale a srotolare il tappeto rosso dopo che la pandemia di Coronavirus ha fatto alzare bandiera bianca al Festival di Cannes, come facilmente pronosticatile non potrà vantare grossi nomi in fatto di star, ma le sorprese di certo non mancano.

Qui sotto il programma completo:

CONCORSO UFFICIALE

In Between Dying – Hilal Baydarov

Le sorelle Macaluso – Emma Dante

The World to Come – Mona Fastvold

Nuevo Orden – Michel Franco

Amants (Lovers) – Nicole Garcia

Laila in Haifa – Amos Gitai

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades) – Andrei Konchalovsky

Spy No Tsuma (Wife Of A Spy) – Kiyoshi Kurosawa

Khorshid (Sun Children) – Majid Majidi

Pieces of a Woman – Kornel Mundruczo

Miss Marx – Susanna Nicchiarelli

Padrenostro – Claudio Noce

Notturno – Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again – Malgorzata Szumowska

The Disciple – Chaitanya Tamhane

And Tomorrow The Entire World – Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Zbanic

Nomadland – Chloé Zhao

PROIEZIONI SPECIALI

30 Monedas – Episodio 1 – Alex de la Iglesia

Princesse Europe – Camille Lotteau

Omelia Contadina – Alice Rohrwacher Jr

SEZIONE ORIZZONTI

Mila – Christos Nikou

La Troisieme Guerre – Giovanni Aloi

Meel Patthar (Milestone) – Ivan Ayr

Dashte Khamoush (The Wasteland) – Ahmad Bahrami

L’homme qui a vendu sa peau (The Man Who Sold His Shin) – Kaouther Ben Hania

I predatori – Pietro Castellitto

Mainstream – Gia Coppola

Lahi, Hayop (Genus Pan) – Lav Diaz

Zanka Contact – Ismael El Iraki

Guerra e pace – Martina Parenti, Massimo D’anolfi

La nuit des rois – Philippe Lacote

The Furnace – Roderick Mackay

Jenayat-e Bi Deghat (Careless Crime) – Shahram Mokri

Gaza mon amour – Tarzan Nasser, Arab Nasser

Selva tragica – Yulene Olaizola

Nowhere Special – Uberto Pasolini

Listen – Ana Rocha De Sousa

Bu Zhi Bu Xiu (The Best Is Yet To Come) – Wang Jing

Zheltaya Koshka (Yellow Cat) – Adilkhan Yerzhanov

NON FICTION

Sportin’ Life – Abel Ferrara

Crazy, not insane – Alex Gibney

Greta – Nathan Grossman

Salvatore, Shoemaker of dreams – Luca Guadagnino

Final Account – Luke Holland

La verità su La dolce vita – Giuseppe Pedersoli

Molecole – Andrea Segre (preapertura)

Narciso em ferias – Renato Terra, Ricardo Calil

Paolo Conte, via con me – Giorgio Verdelli

Hopper/Welles – Orson Welles

City Hall – Frederick Wiseman

FICTION

Lacci – Daniele Luchetti (apertura)

Lasciami andare – Stefano Mordini (chiusura)

Mandibules – Quentin Dupieux

Di Yi Lu Xiang (Love after love) – Ann Hui

Assandira – Salvatore Mereu

The Duke – Robert Michell

Nak-Won-Eui-Bam (Night in Paradis) – Park Hoon-Jung

Mosquito State – Filip Jan Rymsza

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Hideo Kojima farà parte di una delle giurie di Venezia 2020; inoltre, ecco il programma di Venezia Classici, che sarà proiettato al Cinema Ritrovato di Bologna.