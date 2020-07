Festival di Venezia 2020, da Cate Blanchett a Hideo Kojima: ecco le giurie

A poche ore dall'annuncio del programma ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2020, in programma in forma revisionata in era Covid-19 al Lido dal 2 al 12 settembre, sono stati rivelati tutti i nomi che andranno a comporre le giurie delle varie sezione dell'evento, dal Concorso a Orizzonti.

Per il Concorso di Venezia 77, era già stato rivelato il nome di Cate Blanchett come presidentessa di giuria, e adesso sappiamo che insieme alla straordinaria interprete troveremo anche le registi e sceneggiatrici Veronika Frantz (The Lodge) e Joanna Hogg (The Souvenir), lo scrittore italiano Nicola Lagioia (La Ferocia), i registi e sceneggiatori Christian Petzold (La donna dello scrittore) e Cristi Puiu (Encounters) e l'attrice Ludivine Segnier (The New Pope).



Per la sezione Orizzonti la Presidentessa di Giuria sarà Claire Denis, accompagnata nel suo lavoro critico dal regista spagnolo Oskar Alegria (Zumiriki), dalla regista e sceneggiatrice Francesca Comencini (Gomorra - La Serie), dalla produttrice israeliana Katriel Schory e dalla produttrice statunitense Christine Vachon (Io non sono qui, Carol).



Per il Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentis" troveremo invece a giudicare Claudio Giovannesi (Gomorra - La Serie), Remi Bonhomme e Dora Bouchoucha, mentre la sezione Venice Virtual Reality ci saranno la regista Celine Tricart (The Key), Asif Kapadia (The Warrior, Maradona) e infine il nome più sorprendente di tutti, Hideo Kojima, blasonato e amatissimo autore di videogiochi come Metal Gear Solid e Death Stranding.



