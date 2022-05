Festival di Cannes, su Sky una programmazione da Palma d'Oro: ecco tutti i film in arrivo!

In occasione della partenza del Festival di Cannes 2022, che si svolgerà da martedì 17 a sabato 28 maggio, Sky Cinema propone una rassegna con più di 30 film premiati nelle precedenti edizioni, in un doppio appuntamento all’interno del periodo della kermesse.

Da martedì 17 a giovedì 19 maggio e da martedì 24 a giovedì 26 maggio, sempre su Sky Cinema Due, con tutti i titoli disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky, arriveranno tantissimi film per gli abbonati: da non perdere i due titoli in prima visione, martedì 17 maggio alle 21.15 A CHIARA, premiato alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021 e fresco vincitore, con Swamy Rotolo, del David di Donatello come Migliore attrice protagonista, mentre martedì 24 maggio alle 21.15 sarà invece la volta di UN EROE, di Asghar Farhadi, regista due volte premio Oscar per Una separazione e Il cliente, che arriva su Sky col suo nuovo vincitore Gran premio della giuria al Festival di Cannes 2021.

La rassegna si compone poi di titoli firmati dai più grandi nomi del panorama cinematografico internazionale, tra cui: Paolo Sorrentino con IL DIVO (Premio della giuria 2008) e THIS MUST BE THE PLACE (Premio della giuria ecumenica 2011); Matteo Garrone con GOMORRA (Gran premio al miglior film 2008), REALITY (Gran premio della giuria 2012) e DOGMAN (Miglior attore 2018 a Marcello Fonte); Yorgos Lanthimos con DOGTOOTH (Miglior film Un Certain Regard 2009) e IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO (Miglior sceneggiatura 2017); Pedro Almodóvar con TUTTO SU MIA MADRE (Miglior regia 1999), VOLVER – TORNARE (Miglior sceneggiatura 2006 e Miglior attrice al cast femminile tra cui Penélope Cruz) e DOLOR Y GLORIA (Miglior attore a Antonio Banderas 2019); Quentin Tarantino con Pulp Fiction (Palma d’oro 1994) e Bastardi senza gloria (Miglior attore a Christoph Waltz 2009); Ken Loach con IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA (Palma d’oro al 2006), IL MIO AMICO ERIC (Premio della giuria ecumenica 2009), LA PARTE DEGLI ANGELI (Premio della Giuria 2012) e IO, DANIEL BLAKE (Palma d'oro 2016). Tra gli altri segnaliamo: gli orientali OLD BOY di Park Chan-Woo (Gran premio della giuria 2004) e Drive my car di Ryusuke Hamaguchi (Miglior sceneggiatura 2021), recentemente premiato anche con l’Oscar 2022 per il miglior film internazionale; LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO di Joachim Trier (Miglior attrice 2021 a Renate Reinsve); LA VITA DI ADELE di Abdellatif Kechiche (Palma d’oro 2013); IL PROFETA di Jacques Audiard (Gran premio della giuria 2009) e il già citato IL CLIENTE di Asghar Farhadi (Miglior sceneggiatura 2016 e Miglior attore a Shahab Hosseini).

Ripetiamo: gli appuntamenti sono fissati su Sky Cinema Due da martedì 17 a giovedì 19 maggio e da martedì 24 a giovedì 26 maggio, anche in streaming su NOW e on demand su Sky.