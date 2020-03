Festival di Cannes, altri rischi: l'evento non è assicurato in caso di cancellazione

Un approfondito report di Variety ci svela nuovi retroscena relativi alla situazione del Festival di Cannes, che come tutti i grandi eventi pubblici in Europa (e non) in queste ore si ritrova a rischio cancellazione a causa del Coronavirus.

Il governo francese ha infatti vietato i raduni di oltre 1.000 persone, ma Variety riferisce che in caso di annullamento il festival non potrà fare affidamento su un reclamo assicurativo.

L'organizzazione ha avuto l'opportunità, fornita dalla sua compagnia assicurativa Circle Group, di acquistare un'opzione assicurativa per epidemie e pandemie circa 10 giorni fa, e sorprendentemente l'ha rifiutata, secondo una fonte interna proprio a Circle Group (che, tra i suoi assistiti, include anche i Cesar Awards). Poiché Cannes ha rifiutato di comprare l'opzione, il festival non sarà coperto in caso di annullamento, anche se la chiusura dovesse essere imposta da un decreto governativo.

Il festival del cinema, che secondo quanto riferito ha un budget nella gamma di €20 milioni, è finanziato da contribuenti francesi e sponsor aziendali. Il portavoce ha aggiunto che il Coronavirus non è stato considerato dagli assicuratori francesi come una causa di forza maggiore perché non si adatta a nessuno dei tre criteri di definizione, che sono "incontrollabili, esterni e imprevedibili".

"Non è possibile che una compagnia assicurativa prenda in considerazione la cancellazione a causa di un focolaio di virus come causa di forza maggiore se è chiaramente esclusa dalla copertura dei contratti, anche se il governo viene coinvolto", ha detto una fonte del Circle Group . "In primo luogo, ciò è dovuto alla separazione dei poteri e, in secondo luogo, perché farci cambiare le nostre regole sulle epidemie affonderebbe l'intero mondo assicurativo".

Le polizze assicurative restrittive della Francia relative ai danni legati alla malattia sono arrivate in risposta alla SARS nel 2002 e alla MERS nel 2012, ha dichiarato Alexandre Regniault, partner dello studio legale internazionale Simmons & Simmons, che dirige il settore delle scienze della vita per lo studio.

Vi ricordiamo che, qualora il Festival dovesse tenersi a maggio senza problemi, il presidente di giuria sarà Spike Lee.