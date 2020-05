Il Festival di Cannes pensa al piano B: niente Wes Anderson e il nuovo Pixar?

Thierry Fremaux, delegato generale del Festival di Cannes, ha aggiornato sullo stato dei lavori dell'edizione 2020 alla vigilia di quella che sarebbe dovuta la data di partenza. Stando alle sue parole, al momento è da escludere la possibilità di vedere un'edizione fisica della kermesse in autunno.

"In queste circostanza è difficile immaginare un'edizione fisica di Cannes 2020, così dovremo fare qualcosa di diverso" ha spiegato infatti Fremaux in un'intervista con Screen International. "Un festival è una festa collettiva, uno spettacolo che mette insieme un pubblico in una precisa location, in questo caso la Croisette, in presenza di migliaia di persone. È chiaro a tutti che questo non potrà accadere quest'anno. Il Festival di Cannes è per natura un'istituzione globalizzata, non può evitare di essere una vittimi allo stesso modo delle altre attività."

A inizio giugno verrà svelata una Selezione Ufficiale di titoli non in competizione, tuttavia Fremaux ha anticipato che alcuni dei film più attesi potrebbero debuttare altrove: "La cosa fondamentale è supportare i film, piuttosto che pensare ai nostri interessi. Il film di Wes Anderson [The French Dispatch], che abbiamo visto e apprezzato già lo scorso dicembre, avrebbe dovuto esordire a Cannes e ne siamo orgogliosi. Lo stesso vale per il nuovo film di Nanni Moretti [Tre Piani]. Se decideranno di andare da qualche altra parte, sarò molto felice per loro. La cosa essenziale è che vengano visti dal maggiore numero di persone possibile. Questi due film sono fantastici così come lo è Soul di Pete Docter, che abbiamo visto anche."

Come anticipato il mese scorso, Cannes sta valutando la possibilità di collaborare con i principali festival d'autunno tra cui Venezia, Toronto, Deauville, Angouleme, San Sebastian, New York, Busan e Lione, attraverso la condivisione di alcuni titoli: "Ci stiamo lavorando, questi piani dipendono da come sarà la situazione sanitaria. Ne sapremo di più a giugno."

Per altri approfondimenti sulle pellicole citate da Fremaux, qui potete trovare il trailer di The French Dispatch e il trailer del film Pixar Soul.