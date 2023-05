Festival di Cannes, Guy Ritchie annuncia il cast del nuovo film!

Guy Ritchie è sempre più prolifico. Dopo Operation Fortune e The Covenant, il regista lavorerà ad un nuovo film action che avrà nel cast delle vecchie conoscenze del regista britannico. Ritchie sta preparando la pellicola in vista della presentazione agli investitori durante il Festival di Cannes.

La pellicola, prodotta da Black Bear International, è ancora senza titolo e senza una trama ben precisa. Il film d'azione ad alto budget sarà interpretato da Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González, già apparsi rispettivamente in The Covenant e in The Ministry of Ungentlemanly Warfare, prossimo film in uscita del regista britannico. Ritchie, fin dall'inizio della sua carriera, ha alimentato un gruppo di "attori feticci" a cui si rivolge con continuità.

Con la conclusione delle riprese di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Ritchie ha parlato della sua scelta di lavorare sempre con gli stessi attori. "C'è qualcosa di speciale che accade quando collabori regolarmente con gli stessi partner: costruisci una scorciatoia e una fiducia che consente a tutti di fare il loro miglior lavoro. Jake, Henry ed Eiza sono tutti attori sorprendentemente talentuosi, impegnati e coinvolgenti. Questo sarà un film pieno di azione che è sia intellettualmente stimolante che fisicamente esilarante” ha raccontato.

Nel frattempo vi sveliamo di cosa parla Operation Finale nuovo film di Guy Ritchie.