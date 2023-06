Festival di Cannes: quali film hanno ottenuto la standing ovation più lunga di sempre?

Quali film hanno ottenuto la standing ovation più lunga al Festival di Cannes? L'applausometro ai festival, e in particolare a quello francese, è una vera e propria tradizione all'apice del folklore, ma come ogni tradizione folkloristica rappresenta un fenomeno curioso di cui tenere traccia.

In questi giorni vi abbiamo parlato della standing ovation da nove minuti di Killers of the Flower Moon, ma quella ottenuta dal nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro non si avvicina minimamente al record assoluto detenuto da...Il labirinto del fauno, mitico fantasy di Guillermo Del Toro che strappò alla platea della Sala Debussy una standing ovation di ben 22 minuti.

Chi ha fatto meglio del film di Scorsese è anche Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, che nel 2009 in occasione della sua presentazione alla Croisette ottenne una standing ovation di 11 minuti, mentre il più recente Elvis di Baz Luhrmann arrivò a 12 minuti (come The Artist di Michel Hazanavicius nel 2011). Il Nanni Moretti de Il sol dell'avvenire, sempre a Cannes 2023, in questi giorni ha ottenuto una standing ovation di ben 13 minuti (la più lunga di quest'edizione, almeno al momento della stesura di questo articolo), ma un altro titolo abbastanza recente ad aver strappato tantissimi applausi è Belle di Mamoru Hosoda (14 minuti nel 2022), di molto dietro comunque a The Neon Demon di Nicolas Winding Refn (17 minuti) o Mud di Jeff Nichols (18 minuti).

Il più vicino al record de Il labirinto del fauno è Fahrenheit 9/11 di Michael Moore (20 minuti): all'epoca il film divenne il secondo documentario della storia premiato con la Palma d'oro.