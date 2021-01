Festival di Cannes, l'edizione 2021 sarà probabilmente posticipata a luglio

L'organizzazione del prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Cannes annuncerà entro la fine del mese la decisione di mantenere o meno le date fissate di maggio per l'edizione 2021 della rassegna cinematografica sulla croisette francese, anche se l'idea è quella che il Festival subirà uno slittamento in estate inoltrata.

Stando infatti da quanto riporta Variety, l'organizzazione di Cannes 2021 starebbe cercando di spostare l'edizione di quest'anno nella finestra dal 5 al 25 luglio. Inizialmente si era discusso di un posticipo a fine giugno, ma in quel periodo cade l'importante Cannes Lions, mercato pubblicitario annuale praticamente improrogabile per gli addetti e infatti ancora fissato dal 21 al 25 giugno.



Un addetto ai lavori ha specificato che per mettere in piedi gli edifici adibiti al Festival del Cinema, tra organizzazione e il resto, ci vorrebbe massimo una settimana, il che significa che è effettivamente possibile farlo seguire immediatamente al Cannes Lions nelle date sopra elencate. Della notizia di un possibile (probabile) posticipo a luglio del Festival è stato anche informato il Sindacato degli Hotel della zona.



Thierry Fremaux ha anche ammesso di star pensando di anticipare l'inizio del festival di un giorno e ritardarne la chiusura di un altro giorno, facendolo cominciare di lunedì e chiudere invece di domenica, questo a causa delle grande pletore di film importanti che ci dovrebbero essere in concorso.



Ricordiamo che il Festival di Cannes 2020 era stato cancellato causa Covid.