Festival di Cannes 2023, presentato ufficialmente l'ultimo lavoro di Jean-Luc Godard!

Il Festival di Cannes renderà omaggio a Jean-Luc Godard proponendo in esclusiva il suo ultimo progetto cinematografico realizzato prima della sua dipartita. Il regista, scomparso a 91 anni lo scorso settembre, ha realizzato un trailer preparatorio di un progetto mai realizzato.

L'ultimo lavoro di Godard è un trailer di 20 minuti per Drôles de Guerres (Phoney Wars) un film che non ha mai finito. La dichiarazione ufficiale è arrivata direttamente dal Festival di Cannes che ha annunciato la presenza ufficiale del cortometraggio all'interno della manifestazione. "Jean-Luc Godard ha spesso trasformato i suoi progetti in veri e propri programmi estetici" scrive la dichiarazione del Festival. "'Phoney Wars' segue questa tradizione e rimarrà l'ultimo gesto del cinema" conclude le note.

Il Festival di Cannes 2023 premierà Michael Douglas con la Palma d'Oro alla carriera. Il trailer è stato annunciato come una produzione Saint Laurent di Anthony Vaccarello e Vixens. Il regista Fabrice Aragno, collaboratore di lunga data di Godard, sarà presente alla proiezione speciale. La scaletta di Cannes per questo 2023 sarà ricca di versioni restaurate e di importantissimi omaggi allo storia del cinema internazionale.

Nel frattempo Ken Loach ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla regia dopo il prossimo festival di Cannes. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!