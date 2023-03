Festival di Cannes 2023, il poster della settimana della critica omaggia Aftersun!

Come ogni anno ritorno anche il Festival di Cannes che si terrà dal 16 al 27 maggio. La consuetudine vuole che a sancire l'avvicinamento a questo evento sia la pubblicazione dei vari poster della selezione ufficiale e quelle collaterali. Ad esordire è stato quello de La settimana della critica.

La locandina è un omaggio a quello che, per molti, è stato il film rivelazione dell'anno che ha portato Paul Mescal a ricevere la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista. Stiamo parlando, ovviamente, di Aftersun esordio alla regia di Charlotte Wells che è riuscita a raccogliere in maniera unanime il sostegno della critica e dei maggiori festival europei che hanno deciso di premiarlo. Il dramma, inoltre, ha vinto il French Touch Prize della sezione nel 2022.

Il successo ottenuto dal film ha spinto Paul Mescal a dichiarare di voler fare altri film indie, lanciando la sua carriera sia nel mondo del cinema mainstream che più indipendente e "da festival". La storia narra la vacanza di un padre single che, negli anni '90, intraprende un viaggio con sua figlia in un resort in Turchia. Il film sviscera il rapporto tra i due dando particolare attenzione alla paternità e al ruolo di un genitore nella vita della propria figlia. Charlotte Wells ha definito come "debito artistico" quello che ha nei confronti della direttrice artistica della settimana della critica.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film vi consigliamo la nostra recensione di Aftersun.