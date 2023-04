Festival di Cannes 2023: tutti i film, dal nuovo Johnny Depp all'ultimo Takeshi Kitano

Dopo le conferme di Rapito di Marco Bellocchio e di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, in questi minuti sono stati svelati tutti i film che faranno parte del concorso ufficiale del Festival di Cannes 2023.

Una delle migliori line-up degli ultimi anni, che tra gli altri include anche l'ultimo film di Takeshi Kitano e il nuovo film con protagonista Johnny Depp. Notevole la presenza di grandi autori del cinema mondiale, come Wim Wenders (con ben due film), Aki Kaurismäki, Wang Bing, Kore-eda Irokazu, Todd Haynes, Nuri Bilge Ceylan e Wes Anderson, solo per citarne alcuni. Ecco l'elenco completo:

CONCORSO

Club Zero di Jessica Hausner

The Zone of Interest di Jonathan Glazer

Fallen Leaves di Aki Kaurismäki

Les Filles d’Olfa di Kaouther Ben Hania

Asteroid City di Wes Anderson

Anatomie d’une chute di Justine Triet

Monster di Kore-eda Irokazu

Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti

La chimera di Alice Rohrwacher

Kuru Otlar Ustune (About Dry Grasses) di Nuri Bilge Ceylan

L’Été dernier di Catherine Breillat

La Passion de Dodin Bouffant di Tran Anh Hung

Rapito di Marco Bellocchio

May Dicember di Todd Haynes

Firebrand di Karim Aïnouz

The Old Oak di Ken Loach

Jeunesse di Wang Bing

Perfect Days di Wim Wenders

SPECIAL SCREENINGS

Retratos fantasmas di Mendonça Filho

Anselm (Das Rauschen Der Zeit) di Wim Wenders

Occupied City di Steve McQueen

Man in Black di Wang Bing

MIDNIGHT SCREENINGS

Omar La Fraise di Elias Belkeddar

Kennedy di Anurag Kashyap

Acide di Just Philippot

FUORI CONCORSO

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

The Idol di Sam Levinson

Cobweb di Kim Jee-woon

Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold

Jeanne Du Barry di Maïwenn

CANNES PREMIERE

Les Temps d’aimer di Katell Quillévéré

Cerrar los ojos di Victor Erice

Bonnard, Pierre et Marthe di Martin Provost

Kubi di Takeshi Kitano

