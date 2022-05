Festival di Cannes 2022: banditi i giornalisti russi a causa della guerra in Ucraina

Un festival prestigiosissimo e probabilmente il più importante al mondo, il Festival di Cannes, ha deciso di vietare a tutti i giornalisti russi di partecipare all'edizione di quest'anno a causa della guerra in corso tra il paese e l'Ucraina. Una decisione drastica che probabilmente non mancherà di suscitare aspre polemiche, proprio alla vigilia.

Come svelato in esclusiva da The Wrap, un gruppo di membri dei media russi che avevano precedentemente partecipato al festival, ha parlato con Agnes Leroy, il capo della stampa di Cannes, all'inizio di questa settimana. Avendo aspettato "che le cose migliorassero" tra i due paesi prima di prendere una decisione, Leroy ha detto ai giornalisti che non sarebbero stati autorizzati a partecipare alla edizione 2022 del festival.

Parlando direttamente alla stampa, Leroy ha dichiarato: "Abbiamo approvato solo i media che sono in linea con la posizione del Festival sulla situazione in Ucraina". Il festival aveva rilasciato una dichiarazione riguardante la guerra in corso in Ucraina il 1° marzo scorso, con quest'ultima che recitava: "A meno che questa guerra di aggressione non finisca in condizioni che soddisfino il popolo ucraino, è stato deciso che non accoglieremo delegazioni ufficiali russe né accetteremo la presenza di nessuno legato al governo russo".

Concludendo, il Festival di Cannes rende la sua posizione molto netta, aggiungendo: "Fedele alla sua storia iniziata nel 1939 in resistenza alla dittatura fascista e nazista, il Festival di Cannes sarà sempre al servizio di artisti e professionisti del settore che alzano la voce per denunciare la violenza, la repressione e le ingiustizie, con lo scopo principale di difendere la pace e la libertà".

Ricordiamo che in questa edizione ci sarà il ritorno di David Cronenberg con il suo Crimes of the Future presente nel programma ufficiale del festival di Cannes.