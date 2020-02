Il Festival di Cannes 2020 cancellato a causa del Coronavirus? 'È ancora presto per dirlo'

Non ci sono ancora certezze per l'edizione del Festival di Cannes che vedrà Spike Lee come presidente di giuria. I vertici a capo dell'organizzazione hanno voluto rilasciare una dichiarazione in merito.

"Il Festival di Cannes sta monitorando attentamente gli sviluppi e le linee guida fornite dalle autorità locali, nazionali e internazionali riguardo al coronavirus e siamo in contatto diretto con l'ufficio amministrativo delle Alpi Marittime. Al momento è ancora prematuro esprimere ipotesi su di un evento in programma tra due mesi e mezzo"

La dichiarazione arriva a poche ore di distanza dalla prima diagnosi di coronavirus nell'area in cui si trova Cannes. Per questo l'addetto stampa ha voluto aggiungere altre informazioni:

"A tempo debito e in base a ciò che succederà, il Festival di Cannes assumerà naturalmente tutte le misure necessarie, con lo scopo di assicurare la protezione di tutti i partecipanti e di tutelare il loro stato di salute durante l'evento di Cannes, sotto la responsabilità delle autorità pubbliche, in particolare dello Stato e della Città di Cannes. Al momento, lo staff del festival di Cannes continuerà ad allestire l'evento che si terrà dal 12 maggio al 23 maggio 2020."

Per il momento il Festival è comunque in programma, e sarebbe davvero un peccato se dovesse andare tutto in fumo, ma già molti paesi stanno prendendo precauzioni nei confronti del virus, chiudendo cinema e costringendo le aziende a posticipare le uscite dei film. Disney sta pensando di rimandare l uscita di Mulan in Cina, e persino Google deve fronteggiare il virus a Zurigo.