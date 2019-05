Festival di Cannes 2019: trionfa Parasite, tutti i vincitori della competizione

Sono emersi tutti i vincitori del Festival di Cannes 2019. Vediamo insieme tutti i vincitori della competizione, in cui ha trionfato Parasite di Bong joon-ho. Tutti i dettagli dopo il salto.

Come già affermato, la Palma d'Oro per l'edizione 2019 del Festival di Cannes va al film di Bong Joon-ho, Parasite, mentre il Grand Prix Speciale della Giuria è andato ad Atlantique di Mati Diop. Il Premio Giuria è stato invece assegnato a due produzioni: Les Miserables di Ladj Ly e Bacurau di Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles.

Il premio per la Miglior Regia è invece andato ai fratelli Jean Pierre e Luc Dardenne per il film Le Jeune Ahmed. A trionfare come Miglior Attrice è stata Emily Beecham per Little Joe, film di Jessica Hausner, mentre il premio di Miglior Attore è di Antonio Banderas, volto protagonista di Dolor y gloria, diretto da Pedro Almodóvar.

La Miglior Sceneggiatura va invece a Portrait of a Lady on Fire di Céline Sciamma, mentre Nuestras Madres di Cesar Diaz si è aggiudicato il premio Camera d'Or (miglior opera prima). Il Miglior Cortometraggio è The distance between us and the sky, di Vasilis Keratos. Menzione speciale, infine, a Monstruo Dios di Agustina de San Martin.

I vincitori del Festival di Cannes 2019 hanno rispettato le vostre aspettative? Tra i lungometraggi più importanti in scena in Francia c'è stato anche il nuovo film di Quentin Tarantino: ecco la nostra Recensione di C'era una volta a Hollywood.