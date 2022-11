Festival di Berlino, Steven Spielberg riceverà l'Orso d'Oro alla carriera

Il regista Steven Spielberg riceverà l'Orso d'Oro alla carriera alla 73ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Nel corso della kermesse tedesca, che si svolgerà dal 16 al 23 febbraio, verrà proiettato il suo ultimo film da regista, The Fabelmans. Universal distribuirà il film nelle sale tedesche a marzo.

"Con una carriera incredibile, Steven Spielberg non ha solo incantato generazioni di spettatori in tutto il mondo, ma ha anche dato un nuovo significato al cinema come fabbrica dei sogni. Che sia nell'eterno magico mondo degli adolescenti o nella realtà che la storia ha scolpito per sempre, i suoi film ci portano in una dimensione diversa, dove il grande schermo diventa la superficie adeguata per la realizzazione delle nostre emozioni. Se la Berlinale 2023 rappresenta un nuovo inizio, non potremmo trovare un inizio migliore di quello offerto dal grande lavoro di Spielberg" si legge nel comunicato ufficiale firmato dai direttori della Berlinale, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.



Steven Spielberg vuole dirigere il suo primo western ma nel frattempo ha creato un percorso unico nel mondo del cinema. È stato candidato all'Oscar per un totale di 19 volte e ne ha vinti 3: due migliori statuette per Il colore viola e Schindler's List e un premio al miglior regista per Salvate il soldato Ryan.

"È considerato il regista di maggior successo di tutti i tempi" ha dichiarato la Berlinale omaggiandolo con il premio che sancisce una carriera luminosa e ricca di soddisfazioni.



