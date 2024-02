Festival di Berlino, profili social hackerati:'Lanciati messaggi di odio e antisemitismo'

Il Festival di Berlino ha dichiarato di aver presentato denuncia a seguito dell'hacking subito dall'account Instagram della sezione Panorama, sul quale sono stati lanciati messaggi che la Berlinale ha definito 'antisemiti'. Inoltre, gli organizzatori stanno cercando di prendere le distanze da alcune dichiarazioni dei vincitori.

In una dichiarazione ufficiale hanno spiegato che 'il canale Instagram della sezione Panorama della Berlinale è stato brevemente hackerato e sono stati pubblicati sul canale post di immagini e testi antisemiti sulla guerra in Medio Oriente con il logo della Berlinale. Queste dichiarazioni non provengono dal festival e non rappresentano la posizione del festival'.



"La Berlinale condanna questo atto criminale" si legge nella nota "nei termini più energici e ha cancellato i post e avviato un'indagine. Inoltre, la Berlinale ha presentato denunce penali contro persone sconosciute. L'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato (LKA) ha avviato un'indagine".

Nel corso delle premiazioni diversi cineasti hanno chiesto il 'cessate il fuoco' a Gaza, in particolare i registi di No other land, Yuval Abraham e Basel Adra, suscitando anche la reazione del sindaco di Berlino, Kai Wegner, che ha dichiarato come ciò che è accaduto alla Berlinale è 'una relativizzazione intollerabile'. Su Everyeye trovate lista dei titoli che hanno partecipato al Festival di Berlino 2024.

Mariëtte Rissenbeek, co-direttrice del festival ha pubblicato una nota:"Nel comprendere l'indignazione causata dalle dichiarazioni di alcuni vincitori dei premi, percepite come troppo unilaterali, ed in alcuni casi inappropriate, vorremmo chiarire che, nell'ambito del nostro festival, abbiamo reso molto chiara la posizione della Berlinale sulla guerra in Medio Oriente, e non condividiamo posizioni unilaterali. Tuttavia, la Berlinale si considera - oggi come in passato - una piattaforma per il dialogo aperto tra culture e Paesi. Dobbiamo quindi anche tollerare opinioni e dichiarazioni che contraddicono le nostre, purché tali dichiarazioni non discriminino persone o gruppi di persone in modo razzista o discriminatorio simile, o superino i limiti legali".

Tra le star di questa edizione anche Hunter Schafer nel suo primo film da protagonista.