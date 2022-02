Festival di Berlino 72, Isabelle Huppert è positiva al covid-19

Come sappiamo Ozon ha aperto il Festival di Berlino 2022 con il suo Peter von Kant. La 72esima edizione della Berlinale presenterà come sempre un grande catalogo di prime scelte, ma sembra che abbia già incontrato un primo ostacolo. Isabelle Huppert, che riceverà l'Orso D'Oro Onorario alla Carriera in questa edizione, ha infatti il covid-19.

L'attrice francese lo avrebbe contratto a Parigi, dove si trova adesso, e non sarà dunque in grado di partecipare alla cerimonia di premiazione. Il suo ultimo film, About Joan, che avrebbe dovuto presentare nel corso della programmazione del festival, verrà in ogni caso proiettato anche senza la sua presenza, mentre l'evento Berlinale Homage: In Conversation with Isabelle Huppert è stato cancellato.

Il Festival fa però sapere che l'attrice è asintomatica, e ha deciso di ricevere il premio in collegamento dalla sua abitazione a Parigi, presenziando dunque via video, come hanno confermato i direttori della Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Come sappiamo L'Orso d'Oro Onorario viene assegnato ogni anno a un membro della comunità cinematografica per onorare il lavoro di tutta una vita. Huppert ha ricevuto questo premio per la sua carriera cinematografica che abbraccia cinque decenni, nel corso dei quali ha ricevuto anche una nomination agli Oscar come Migliore Attrice Protagonista nel 2016 per la sua interpretazione in Elle di Verhoeven.