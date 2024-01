Festival di Berlino 2024, la lista di tutti i titoli in gara

Martin Scorsese riceverà l’Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino 2024, e quest’anno saranno in gara, come annunciato dagli organizzatori, 20 titoli provenienti da tutto il mondo.

Nella lista dei concorrenti ci sono anche alcuni titoli italiani davvero interessanti. Ecco la lista completa per la sezione competizione internazionale:

Small Things Like These di Tim Mielants (film d’apertura)

Another End di Piero Messina

Architecton di Victor Kossakovsky

Black Tea di Abderrahmane Sissako

La Cocina di Alonso Ruizpalacios

Dahomey di Mati Diop

Pepe di Nelson Carlos De Los Santos Arias

Shambhala di Min Bahadur Bham

Sterben di Matthias Glasner

Des Teufels Bad di Severin Fiala and Veronika Franz

Vogter di Gustav Moller

Yeohaengjaui pilyo di Hong Sangsoo

A Different Man di Aaron Schimberg

L’Empire di Bruno Dumont

Gloria! di Margherita Vicario

Hors du temps di Olivier Assayas

In Liebe, Eure Hilde di Andreas Dresen

Keyke mahboobe man di Behtash Sanaeeha and Maryam Moghaddam

Langue Etrangere di Claire Burger

Me el Ain di Meryam Joobeur



Per la sezione Encounter ci sono:

Dormir de olhos abertos di Nele Wohlatz

The Fable di Raam Reddy

Une famille di Christine Angot

Arcadia di Yorgos Zois

Cidade; Campo di Juliana Rojas

Khamyazeye bozorg di Aliyar Rasti

Kong fang jian li de nv ren di Qiu Yang

Maos no fogo di Margarida Gil

Matt and Mara di Kazik Radwanski

Through the Graves the Wind Is Blowing di Travis Wilkerson

Tu me abrasas di Matias Pineiro

Direct Action di Guillaume Cailleau and Ben Russell

Favoriten di Ruth Beckermann

Ivo di Eva Trobisch

Sapevate che anche Steven Spielberg ha ricevuto l’orso d’oro per la carriera al festival di Berlino?