Festa di Roma, confermata l'edizione 2020: ecco le date ufficiali

È stata incerta fino a poche ore fa, la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ovviamente per motivi legati alla Pandemia da Coronavirus e alla paura di una seconda ondata di contagi il prossimo autunno, ma a quanto pare l'organizzazione ha deciso di confermare ufficialmente l'evento anche per questo difficile 2020.

La presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, e il direttore artistico della Festa del Cinema, Antonio Monda, hanno infatti confermato le date già precedentemente comunicate, cioè dal 15 al 25 ottobre 2020. Questo ovviamente in accordo con il Collegio dei soci fondatori e con il Consiglio d'amministrazione della Fondazione Cinema per Roma.



Come sempre, nell'ormai quindicennale storia della Festa, parallela all'evento avrà luogo anche la sezione autonoma per ragazzi Alice nella città, dedicata alle giovani firme del cinema e pensate per abbracciare gli interessi delle generazioni più giovani, bambini, pre- e adolecenti.



Al momento non si hanno informazioni su ospiti o titoli in programma, che come ogni anno saranno puntualmente annunciati nel corso dell'estate e poi con una conferenza stampa a inizio ottobre. Felici che la 15° edizione della Festa del Cinema di Roma non sia saltata? Parteciperete?



