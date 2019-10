Festa di Roma 2019: Scorsese e un incontro con John Travolta nel programma completo

Negli scorsi minuti è stato comunicato il programma completo della Festa del Cinema di Roma 2019, che quest'anno premierà Viola Davis con un riconoscimento alla carriera.

Dopo il precedente annuncio dell'anteprima di The Irishman di Martin Scorsese, possiamo confermarvi che il Festival nella capitale si preannuncia ricchissimo, con il debutto di Scary Stories To Tell In The Dark, il biopic Judy, un incontro con John Travolta e il film di Downton Abbey.

Qui sotto tutti i titoli dell'edizione 2019 del festival:

PRE-APERTURE

Jesus Rolls di John Turturro

Le beatitudini di Sant’Egidio di Jacques Debs

L’uomo senza gravità di Marco Bonfanti

La giostra dei giganti di Jacopo Rondinelli

Gli anni amari di Andrea Adriatico

Roam Rome Mein di Tannishtha Chatterjee

La prima donna di Tony Saccucci

SELEZIONE UFFICIALE