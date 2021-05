Festa della Mamma, i tributi degli eroi Marvel: da Ryan Reynolds a Chris Hemsworth

Oggi si festeggia in tutto il mondo la Festa della Mamma, e anche le star Marvel hanno deciso di dedicare un messaggio alle proprie madri. Da Ryan Reynolds a Chris Hemsworth, fino ad arrivare a Chris Evans e Chris Pratt, vediamo insieme i loro messaggi.

Oltre ad aver fatto gli auguri alla propria madre nelle storie di Instagram, l'interprete di Deadpool ha dedicato un posto alla compagna Black Lively: "Non posso dire abbastanza... sei il cuore e l'anime di ogni momento che condivide questa famiglia. Sono grato per la luce e per la gentilezza che introduci di nascosto in ogni secondo della nostra vita. Ti vedo negli occhi dei nostri figli... Ogni risata. Ogni battito di ciglia e ogni pensieroso momento di vulnerabilità. La grinta che serve per essere madre nel 2021 è un atto di pura forza ed eroismo."

Ha fatto lo stesso anche Chris Hemsworth, attualmente impegnato con le riprese di Thor: Love and Thunder, che ha celebrato la madre e la moglie Elsa Pataky con un post condiviso su Instagram in cui ha fatto gli auguri a tutte le madri in giro per il mondo. L'ex (?) interprete di Captain America Chris Evans ha invece condiviso una tenera foto in compagnia della madre. Infine, Chris Pratt ha dedicato due post rispettivamente alla madre e alla moglie Katherine Swarzenegger, con la quale condivide un figlio dallo scorso agosto. "Buona Festa della Mamma alla mia dolce Katherine. Questo è il tuo primo anno da mamma, il tuo terzo anno da matrigna, e il tuo 31esimo anno da mamma hot" ha scritto la star di Guardiani della Galassia, anch'esso in Australia per la produzione della nuova avventura del Dio del Tuono.