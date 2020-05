Festa della Mamma: i tributi degli Avengers originali a madri e mogli

Nella giornata della Festa della Mamma, anche gli eroi più potenti dell'universo hanno dedicato un messaggio alle proprie madri. Stiamo parlando dei sei Avengers originali, ovvero Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner. Vediamo insieme i rispettivi messaggi condivisi ieri.

Di Robert Downey Jr. abbiamo parlato in maniera più apprfondita nella news dedicata al suo post, in cui ha scritto: "In questa Festa della Mamma, oggi più che mai, onoriamo le donne che crescono i bambini che ereditano la Terra", dedicato appunto alla moglie Susan Levin e a tutte le madri del mondo. Jeremy Renner: "Auguri a mia madre, la rockstar Valerie! Non sarei quello che sono senza te, e sono grato ogni giorno per il tuo amore e la tua guida". Chris Hemsworth ha ricordato sia la madre che la moglie, a sua volta madre dei suoi figli, come è evidente dalle immagini del suo post: "Felice festa della mamma a tutte le madri del mondo là fuori".

Mark Ruffalo ha fatto lo stesso: "Alla mia eroina. Sempre a gestire tutto quanto insieme. Devozione pura ai figli, non importa quando dura sia. Felice festa della mamma Sunny. Non è facile essere madre e un giorno all'anno non è minimamente abbastanza per celebrare tutto il lavoro che fai e quanto grati dovremmo essere. Ti amiamo SunnyMom. Grazie per tutto ciò che fai". Poi, in un secondo post, Ruffalo ha ricordato la madre: "Grazie per avermi messo al mondo e fatto di noi il tuo bellissimo mondo. Ami essere madre. Apprezzo così tanto le tue cure e il fatto di aver creduto in me quando nessun altro lo faceva. Grazie per avermi convinto a insistere con la recitazione. Ti amo davvero tanto".

Chris Evans, infine, ha augurato semplicemente una "buona festa della mamma", postando alcune vecchie foto. Per chiudere vi rimandiamo alla recensione di Avegers: Endgame che per l'ultima volta li ha visti insieme.