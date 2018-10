Festa del Cinema di Roma 2018, rivelato il programma ufficiale. C'è anche Halloween!

Questi i numeri della 13° edizione della Festa del Cinema di Roma: 38 film e documentari nella Selezione ufficiale, 4 film nella sezione Tutti ne parlano, 6 eventi speciali, 14 incontri con il pubblico, 7 pre-aperture, 13 film restaurati o tributi, 2 retrospettive, 12 film nella sezione Riflessi e 7 in quella Film della nostra vita.

La Fondazione Cinema di Roma e i partner hanno svelato quest'oggi nella cornice del Parco della Musica, dove poi si svolgerà la Festa, il programma ufficiale della nuova edizione, in programma nella Capitale dal 18 al 28 ottobre prossimi. Un listino vario e ricco che risponde -come spiega il Direttore Artistico Antonio Monda- soprattutto a tre parole chiave: Donna, Memoria, Documentario.



Prima di svelarvi i film presenti nella varie sezioni, però, parliamo degli incontri, che saranno moltissimi. Si parte da quello con Martin Scorsese, che parlerà di cinema con il pubblico svelando i suoi 9 film della vita e spiegando le motivazioni che li hanno resti tali. Ci saranno anche Cate Blanchett, Isabelle Huppert, Sigourney Weaver, Pierre Bismuth, Thierry Fremaux da Cannes, Mario Martone, il grande Michael Moore, le sorelle Rohrwacher insieme, Giuseppe Tornatore e lo scrittore Jonathan Safran Foer (Ogni cosa è illuminata) a parlare di letteratura e del connubio con il cinema.



Bando alle ciance, passiamo infine ai film presenti nella varie sezioni.



SELEZIONE UFFICIALE:



- American Animals di Bart Layton

- 7 Sconosciuti a El Royale di Drew Goddard (film d'apertura)

- Bayonetta di Kizza Terrazas

- Beautiful Boy di Felix Van Groeningen

- Corleone: Il potere ed il sangue/La caduta di Mosco Levi Boucault

- Correndo Atras di Jeferson De

- Diario di Tonnara di Givanni Zoppeddu

- Eter di Krzysztof Zanussi

- Fahrenheit 11/9 di Michael Moore

- For Frosten di Michael Noer

- Funan Denis Do

- Quello che non uccide di Fede Alvarez

- Green Book di Peter Farrelly

- Halloween di David Gordon Green

- The Hate U Give di George Tillman Jr.

- Hermanos di Pablo Gonzalez

- Il mistero della casa del tempo di Eli Roth

- If Beale Street Could Talk di Barry Jenkins

- An Impossibly Small Object di David Verbeek

- Jan Palach di Robert Sedlacek

- Kursk di Thomas Vinterberg

- Light As Feathers di Roseanne Pel

- The Little Drummer Girl di Park Chan-wook (serie tv, episodi 1 e 2)

- Mere Pyaare Prime Minister di Rakeysh Omprakash Mehra

- Mia Et Le Lion Blanc di Gilles de Maistre

- Monsters and Men di Reinaldo Marcus Green

- La Negrada di Jorge Perez Solano

- Las Ninas Bien di Alejandra Marcqez Abella

- The Old Man and & The Gun di David Lowery

- Powrot di Magdalena Lazarkiewicz

- A Private War di Matthew Heineman

- Sangre Blanca di Barbara Sarasola-Day

- Stanlio & Ollio di John S. Baird

- They Shall Not Grow Old di Peter Jackson

- Three Identical Strangers di Tim Wardle

- Titixe di Tania Hernandez Velasco

- Il Vizio della Speranza di Edoardo De Angelis

- Watergate di Charles Ferguson (serie tv, 4 episodi)



TUTTI NE PARLANO:



- Boy Erased di Joel Edgerton

- An Elephant Sitting Still di Hu Bo

- Dead In A Week: Or Your Money Back di Tom Edmundus

- The Miseducation of Cameron Post di Desiree Akhavan



EVENTI SPECIALI:



- Notti Magiche di Paolo Virzì (film di chiusura)



PRE-APERTURE:



- 1938: Quando scoprimmo di non essere più italiani di Pietro Suber

- Sobibor, 14 ottobre 1943, Ore 16:00 di Claude Lanzmann

- La Razzia, 16 ottobre 1943 di Ruggero Gabbai

- Dons of Disco di Jonathan Sutak

- L'uomo che comprò la Luna di Paolo Zucca

- Questo è mio fratello di Marco Leopardi

- In viaggio con Adele di Alessandro Capitani