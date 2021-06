Festa del Cinema di Roma, Tarantino e Tim Burton riceveranno il premio alla carriera

I festival cinematografici possono finalmente ripartire dopo questo terribile anno di stand-by: a rivedere la luce è dunque anche la Festa del Cinema di Roma, la cui edizione 2021 avrà luogo all'Auditorium Parco della Musica durante i giorni compresi tra il 14 e il 24 ottobre di quest'anno.

Il Direttore Artistico Antonio Monda ha dunque voluto aumentare l'hype intorno all'evento anticipandoci parte di ciò che vedremo nella Capitale il prossimo ottobre: fra le sorprese annunciate da Monda c'è anche la consegna a Quentin Tarantino e Tim Burton di due meritatissimi premi alla carriera.

"È davvero speciale per me ricevere questo riconoscimento dalla Festa del Cinema di Roma. Federico Fellini, Mario Bava e Dario Argento sono stati importanti fonti di ispirazione nella mia vita. Ritirare questo premio a Roma, un luogo che amo, una città che ti fa sentire protagonista del tuo stesso film, è per me molto emozionante" sono state le parole del regista di Big Fish ed Edward Mani di Forbice.

Anche Tarantino si trova sulla stessa lunghezza d'onda: "C’è stato un momento della mia vita in cui guardavo qualsiasi film italiano. E ho dedicato gli anni migliori della mia carriera a realizzare la mia versione di questi film. Per questi motivi ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma è fantastico". Una Festa del Cinema che sembra quindi partire decisamente bene! Recentemente, intanto, proprio il nostro Quentin ha riflettuto sulla possibilità che C'era una Volta a Hollywood sia il suo ultimo film.