Festa del Cinema di Roma 2022: Paul Newman e Joanne Woodward nel poster ufficiale!

La Festa del Cinema di Roma cambia volto, e diventa più internazionale rispetto agli scorsi anni. A rappresentare questa trasformazione sono i due protagonisti del poster ufficiale della diciassettesima edizione: Paul Newman e Joanne Woodward.

Nell'immagine in questione, che ci riporta all'inizio degli anni '60, l'iconica coppia si trova nel proprio appartamento a Greenwich Village, New York. Saranno proprio Newman e Woodward ad "aprire" questa edizione della Festa del Cinema, che avrà inizio con la presentazione di The Last Movie Stars di Ethan Hawke, una docu-serie che racconta vita e carriera dei due artisti, le cui sei puntate sono in arrivo su Sky. Questa edizione avrà luogo dal 13 al 23 Ottobre 2022 presso l'Auditorium Parco della Musica.

Melissa Newman, una dei tre figli della coppia, sarà presente alla serata di inaugurazione e presenterà il programma di una retrospettiva interamente dedicata a Newman e Woodward, curata da Mario Sesti e che conta ben quindici pellicole. Si tratta dei principali successi degli attori, film che hanno segnato tappe fondamentali per le loro carriere: vedremo ad esempio La donna dai tre volti, per il quale Woodward vinse il premio Oscar, i film che hanno lanciato Newman a livello internazionale, come Lo spaccone e Hud il selvaggio, e tante altre pellicole, come La lunga estate calda, Missili in giardino, La prima volta di Jennifer e Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda.

Cosa aspettate? Date un'occhiata al poster che troverete in fondo all'articolo!