Festa del Cinema di Roma 2021, Uma Thurman è Beatrix Kiddo nella prima immagine

Dal 14 al 24 ottobre 2021 si svolgerà l'edizione numero 16 della Festa del Cinema di Roma, nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica, con la direzione artistica di Antonio Monda e la produzione di Fondazione Cinema per Roma, alla cui presidenza vi è Laura Delli Colli, con Francesca Via nel ruolo di direttore generale.

La foto di Uma Thurman in Kill Bill: Volume 2 è un omaggio all'attrice e alla sua incredibile performance nel film di Quentin Tarantino, che riceverà il premio alla carriera nel corso della kermesse capitolina. Come annunciato qualche mese fa, Quentin Tarantino e Tim Burton riceveranno il premio alla carriera alla Festa di Roma.



Ecco le parole di Laura Delli Colli:"La scelta di siglare la Festa con l'immagine di un personaggio cult che continua ad attraversare il cinema amato anche dalle generazioni più giovani non è solo un omaggio ad un'attrice straordinaria ma un modo per augurare al cinema, oltre ogni cliché, la stessa energia e la stessa capacità di continuare a combattere per una vera stagione di ripartenza".



Antonio Monda, direttore artistico della Festa, ha dichiarato:"Uma Thurman è un'icona del cinema contemporaneo: una donna forte, sensibile, intelligente e indipendente. Una presenza imprescindibile come la bellezza e la libertà". Lo sguardo ipnotico dell’interprete attraversa lo schermo cinematografico e parla direttamente allo spettatore: il volto di Uma Thurman è un concentrato di energia, libertà e passione. Emerge il ritratto di una donna forte e determinata che lotta per quello che ama e trasforma il suo desiderio di vendetta nel sogno di nuova vita, alla ricerca di una vera e propria rinascita.



Durante la Festa, Johnny Depp sarà presente in Alice nella città, sezione autonoma e parallela dell'evento.