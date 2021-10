Festa del Cinema di Roma 2021, Johnny Depp bloccato dai fan arriva in ritardo

Johnny Depp ha partecipato ieri alla Festa del Cinema di Roma 2021 facendo il pienone all'Auditorium della Conciliazione dove ha partecipato ad una masterclass per la sezione autonoma e parallela della kermesse, Alice nella Città. Tuttavia l'arrivo di Depp all'evento è stato particolarmente tribolato, a causa dei fan.

In centinaia si sono radunati fuori dall'hotel nel quale alloggiava Depp, assediando il divo all'interno dell'edificio e costringendolo ad andarsene da un'uscita secondaria e raggiungere l'Auditorium.

Johnny Depp ha presentato la webserie animata Puffins, spin-off del film d'animazione Arctic - Un'avventura glaciale.



La serie è composta da ben 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, della durata di 5' ciascuno.

Depp ha partecipato al progetto prestando voce e tratti somatici alla pulcinella di mare Johnny Puff, chiaramente ispirata all'attore.

Tra le sue dichiarazioni estrapolate dalla lunga chiacchierata, spicca quella in cui definisce Hollywood un luogo dove andare in villeggiatura.

A agosto Johnny Depp ha accusato Hollywood di volerlo boicottare, dopo le recenti vicende giudiziarie che l'hanno contrapposto all'ex moglie, Amber Heard. Johnny Depp di recente è stato protagonista di film quali Waiting for Barbarians di Ciro Guerra e Il caso Minamata di Andrew Levitas. In attesa di vederlo nuovamente sul grande schermo, a Roma l'attore presenta un progetto insolito per il suo background artistico ma altrettanto intrigante.



Inoltre Johnny Depp ha accusato la cancel culture, definendola 'fuori controllo' e sostenendo che 'nessuno ne è al sicuro'.