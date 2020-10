Festa del Cinema di Roma 2020, nel programma Ammonite con Kate Winslet e il film su Totti

L'Auditorium Parco della Musica si appresta a vivere la 15ma edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre nella cornice capitolina. Proprio in questi minuti sono stati annunciati i film che parteciperanno alla kermesse, con titoli previsti e qualche sorpresa, insieme ai premi alla carriera dell'edizione 2020.

Laura Delli Colli, presidente di Fondazione Cinema per Roma, affiancherà anche quest'anno il direttore artistico Antonio Monda:"Siamo dentro la ripartenza, dopo che Venezia ha fatto da apripista. Pochi giorni fa si è parlato di pubblico e credo che parlare del diritto a partecipare alla vita culturale sia molto importante, perché quello che faremo nei prossimi giorni lo dobbiamo tutto al pubblico. [...] Le tre parole di questa Festa saranno passione, scoperta, emozioni, sperando che si riaccenda la condivisione del cinema, per questo porteremo la Festa anche in altre sale della città".



Tra i titoli più attesi dell'edizione 2020 spicca Ammonite, dramma con protagoniste Kate Winslet e Saoirse Ronan, e il film su Francesco Totti, dal titolo Mi chiamo Francesco Totti, per la regia di Alex Infascelli, chiamato a ripercorrere la vita e le gesta sportive della storica bandiera romanista. Al docs-film su Totti fa seguito il biopic su David Bowie, interpretato da Johnny Flynn nel film Stardust.

Ad aprire la quindicesima edizione sarà Soul, il nuovo film Disney/Pixar diretto dal premio Oscar Pete Docter.

Altri titoli attesi sono il nuovo film di François Ozon, Summer of '85, e il nuovo film di Thomas Vinterberg, Another Round.

I film italiani più attesi sono Cosa sarà di Francesco Bruni, a chiusura della manifestazione, e il documentario di Gabriele Salvatores. In anteprima il primo episodio della serie Sky di Matteo Rovere, Romulus. Premio alla carriera consegnato al regista britannico Steve McQueen.



"Iniziamo con un doveroso omaggio a Ennio Morricone. Per tutto il periodo della Festa sul red carpet si ascolteranno le musiche di Morricone, a cui penso verrà presto dedicata una sala" ha dichiarato Antonio Monda.

Paul Newman e Sidney Poitier sono i protagonisti del manifesto ufficiale della Festa del Cinema di Roma, in procinto di aprire i battenti tra una decina di giorni.