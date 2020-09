Festa del Cinema di Roma 2020, Paul Newman e Sidney Poitier protagonisti del poster

Una foto scattata a Sidney Poitier e Paul Newman sul set di Paris Blues, film del 1961 diretto da Martin Ritt, è protagonista del manifesto ufficiale della 15ma edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica dal 15 al 25 ottobre. Il poster omaggia due icone assolute della storia del cinema.

"Ho fortemente voluto questa immagine per la quindicesima edizione, è una foto che celebra il glamour del grande cinema, l'idea di festa che ho cercato di comunicare sin dalla prima edizione che ho avuto il privilegio di dirigere e, mai come in questo periodo, il senso di comunione e amore interrazziale" ha dichiarato il direttore artistico della kermesse capitolina, Antonio Monda.



Paris Blues di Martin Ritt venne candidato all'Oscar per la miglior colonna sonora firmata da Duke Ellington.

Un omaggio a due grandi star del cinema: Sidney Poitier è attualmente il premio Oscar più anziano vivente, dopo la morte di Kirk Douglas, inserito al ventiduesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema dall'American Film Institute.

Vinse l'Oscar al miglior attore nel 1964 per la performance ne I gigli del campo e l'Oscar alla carriera nel 2002.

Paul Newman vinse prima un Oscar onorario, nel 1986, e poi una statuetta al miglior attore nel 1987 per Il colore dei soldi. Nel 1994 ottenne anche l'Oscar Premio umanitario Jean Hersholt.

Soul aprirà la Festa del Cinema di Roma, e tra i titoli presentati anche il documentario su Francesco Totti.