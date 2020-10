Festa del Cinema 2020, al via da oggi la prevendita: tutte le info e le regole anti-COVID

Si svolgerà dal 15 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica l'edizione 2020 della Festa del Cinema di Roma. Da stamattina alle ore 09.00 è partita la prevendita dei biglietti sul sito ticketone.it. Come comunicato in questi minuti dall'Ansa, sono state organizzate e previste delle misure per rispettare tutte le normative vigenti anti-COVID.

I biglietti per le proiezioni a pagamento che si svolgeranno nelle sale cittadine saranno acquistabili soltanto tramite il sito mentre i biglietti per il Teatro Palladium saranno acquistabili anche presso la biglietteria del teatro la sera stessa dell'evento.

Partecipare alla Festa del Cinema di Roma 2020 significa rispettare le regole previste nella normale vita quotidiana: all'ingresso verrà provata la temperatura corporea ad ogni spettatore, verrà richiesto l'utilizzo della mascherina, il mantenimento del distanziamento minimo di un metro, e la frequente igienizzazione delle mani attraverso i diversi distributori di gel situati nei luoghi della Festa.



Al fine di evitare assembramenti sarà richiesta la presenza in loco del pubblico con un congruo anticipo. Non saranno previste in sala sedute contigue per gli spettatori, così come saranno vietati gli scambi di posto e il consumo di cibi e bevande. Biglietto, accredito o prenotazione dovranno essere esibiti agli ingressi per garantire il tracciamento elettronico.

Per assistere al red carpet della Festa occorrerà prenotare la propria postazione sul sito o sull'app della Festa.

Da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre si svolgeranno le proiezioni di pre-apertura della Festa, con una rassegna di cinque film che anticiperanno il programma della kermesse. Le proiezioni in anteprima si svolgeranno alla Casa del Cinema ma il pubblico potrà assistere alle repliche fra il MAXXI e il Teatro Palladium.



La Festa del Cinema di Roma aprirà con Soul, il nuovo film della Pixar. La Festa chiuderà poi l'edizione 2020 con Cosa sarà, il nuovo film diretto da Francesco Bruni.