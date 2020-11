Ferro, nel documentario Tiziano racconta il suo calvario: 'Era tutta una rovina'

Tiziano Ferro non è semplicemente la voce di alcuni dei più grandi successi della musica italiana negli ultimi vent'anni: la popstar di Latina sente sulle spalle il peso di anni trascorsi tra bullismo, depressione e alcol, prima di riuscire finalmente a trovare la propria strada e ad accettare la propria identità.

Identità che viene raccontata senza filtri in Ferro, il documentario ora in arrivo su Amazon Prime Video: nel film sulla sua vita il cantante di Xdono, Non Me lo so Spiegare, Sere Nere, Rosso Relativo e Ti Scatterò una Foto non si nasconde e racconta per filo e per segno il mare di sofferenza attraversato per giungere fin qui.

"Era tutta una rovina ma, evidentemente, bisognava demolire prima di ricostruire" spiega il cantante mentre scorrono le immagini di un Tiziano Ferro 16enne al karaoke, del Tiziano adolescente in evidente sovrappeso e vittima di bullismo, degli anni dei primi successi, di Latina e di Los Angeles.

E poi l'omosessualità, la non accettazione e la disperazione affogata nell'alcol, prima di rinascere grazie ad un gruppo di Alcolisti Anonimi e a Victor, attuale marito di Tiziano con cui il cantante vive adesso una vita finalmente serena a Los Angeles. Questo e tanto altro nel documentario di Amazon: per saperne di più, ecco il trailer di Ferro.