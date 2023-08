Ferrari, è trionfo a Venezia: quasi 8 minuti di standing ovation per Michael Mann

Tutti pazzi per Ferrari, il biopic firmato da Michael Mann con Adam Driver nei panni del magnate dell'automobile Enzo Ferrari: il film, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, ha ricevuto una standing ovation della durata di ben sette minuti e mezzo!

Durante questa incredibile celebrazione, Michael Mann ha esortato il protagonista Adam Driver ad alzarsi: non è passato inosservato ai presenti anche una certa commozione sul viso dell'attore. La lunghissima standing ovation è un omaggio che viene riservato ai film più emozionati del Lido e Ferrari sembrerebbe essere entrato di diritto nella storia del Festival di Venezia. Ferrari di Michael Mann è una pellicola che non può non essere accolta così calorosamente in Italia: il film racconta la vita, la filosofia e l'ossessione per le folli corso automobilistiche di Enzo Ferrari, patron della casa automobilistica di Maranello che definito il concetto di Formula Uno tutti elementi presenti nel sensazionale trailer di Ferrari.



Per Ferrari, Mann ha scelto un cast stellato. Driver è Enzo Ferrari, mentre a interpretare la moglie Laura Ferrari è l'attrice Penélope Cruz (potete dare un primo sguardo al suo personaggio nelle nuove foto di Ferrari che trovate in calce all'articolo). Patrick Dempsey è il pilota Piero Taruffi: i tre divi di Hollywood hanno partecipato al Festival di Venezia malgrado lo sciopero in quanto Ferrari rappresenta una produzione indipendente. Proprio per questo motivo, Adam Driver si è schierato contro Netflix e Prime Video.