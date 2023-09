Ferrari, svelata la data d'uscita del film di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz

In questi minuti Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution hanno svelato la data d'uscita ufficiale di Ferrari, il nuovo attesissimo film scritto e diretto dal quattro volte candidato al Premio Oscar Michael Mann, che segna il ritorno dell'autore a sette anni dal thriller Blackhat.

Accolto da una lunga standing ovation a Venezia 2023, Ferrari arriverà nei cinema italiani il 14 dicembre 2023: scritto da Troy Kennedy Martin (The Italian Job) e dallo stesso Mann, il film è basato sul romanzo di Brock Yates “Enzo Ferrari: The Man and The Machine” ed è stato girato in Italia, principalmente a Modena. Ferrari è un film racconta la storia di una leggenda che ha costruito un mito senza tempo, diventando un’icona mondiale, ma soprattutto una vera e propria esperienza cinematografica coinvolgente e spettacolare, incentrato sull’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta e sui drammi della vita privata di Enzo Ferrari.

Nel film, il candidato all’Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari, mentre la vincitrice del Premio Oscar Penélope Cruz interpreta il ruolo della moglie Laura. Il cast è arricchito da Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, l'amante di Enzo Ferrari, e anche da Patrick Dempsey e Jack O'Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Oltre a loro, il film include anche la partecipazione di Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.

Prodotto da STX Entertainment, Ferrari è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema con 01 Distribution. Per altri contenuti recuperate il primo sensazione trailer di Ferrari.