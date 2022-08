Ferrari: svelata la data d'uscita dell'attesissimo nuovo film di Michael Mann

E' un ottimo periodo per essere fan del cinema di Michael Mann: dopo la serie tv Tokyo Vice e la conferma che il romanzo Heat 2 potrebbe diventare un film, adesso è stata comunicata la data d'uscita del nuovo film Ferrari.

Scritto da Troy Kennedy Martin (The Italian Job) e ovviamente dallo stesso Mann (il regista di Miami Vice ha scritto tutti i suoi film ad eccezione di Collateral e Blackhat, l'ultimo lungometraggio uscito nel 2015), Ferrari uscirà nelle sale nell'autunno 2023, e successivamente avrà una distribuzione in streaming in esclusiva su SHOWTIME (per lo meno negli USA). "La parte più emozionante di questa esperienza", ha detto Mann, che come potete vedere in calce all'articolo in questi giorni ha pubblicato una nuova foto dal set italiano del film, con le riprese attualmente in corso in Emilia Romagna, "è lavorare con artisti devoti e appassionati, Adam Driver, Penelope Cruz e Shailene Woodley, nonché con uno straordinario cast di supporto composto da Jack O'Connell, Patrick Dempsey, Sarah Gadon e Gabriel Leone in questi ruoli altamente drammatici."

Ferrari è basato sul libro di Brock Yates, "Enzo Ferrari – The Man and the Machine", con la storia ambientata nell'estate del 1957, quando il protagonista si trova di fronte al possibile fallimento dell'azienda che lui e sua moglie, Laura, hanno costruito dal nulla dieci anni prima. Contemporaneamente la coppia è in rotta di collisione, col matrimonio messo a rischio dal terribile lutto per il figlio perduto. E' in questo difficilissimo momento personale e privato che Ferrari decide di sfidare la sorte e correre la Mille Miglia.

