Ferrari: primo sguardo ad Adam Driver come Enzo Ferrari nel nuovo film di Michael Mann

E' finalmente arrivata online la prima immagine ufficiale di Ferrari, l'attesissimo nuovo film scritto e diretto da Michael Mann, che torna alla regia di un lungometraggio a sette anni di distanza dalla sua ultima opera, Blackhat.

La foto, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, mostra Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari e scalda i motori in attesa di un primo trailer: le riprese sono andate avanti per quasi tutta l'estate in Emilia Romagna, e considerato che l uscita di Ferrari è prevista per l'autunno 2023 i tempi sono quasi maturi per offrire ai fan un primo 'giro di prova'. Naturalmente vi terremo aggiornati quindi rimanete sintonizzati.

Ricordiamo che Ferrari è basato sul libro di Brock Yates, "Enzo Ferrari – The Man and the Machine", con la storia ambientata nell'estate del 1957, quando il protagonista si trova di fronte al possibile fallimento dell'azienda che lui e sua moglie, Laura, hanno costruito dal nulla dieci anni prima. Contemporaneamente la coppia è in rotta di collisione, col matrimonio messo a rischio dal terribile lutto per il figlio perduto. E' in questo difficilissimo momento personale e privato che Ferrari decide di sfidare la sorte e correre la Mille Miglia. Nel cast, oltre ad Adam Driver, anche Penelope Cruz, Shailene Woodley, Jack O'Connell, Patrick Dempsey, Sarah Gadon e Gabriel Leone.

Per altri contenuti, vi segnaliamo che da qualche giorno è disponibile in Italia Heat 2, il primo romanzo di Michael Mann, che nelle intenzioni del regista diventerà un film sia prequel che sequel di Heat del 1995.