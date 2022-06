Ferrari, le riprese in Emilia Romagna: a Modena si scelgono le comparse!

Le riprese di Ferrari di Michael Mann si svolgeranno in Italia quest'estate, e quando manca ormai pochissimo all'inizio dei lavori in questi giorni sono i corso i casting per le comparse in Emilia Romagna.

L'autore de L’ultimo dei Mohicani, Heat – La Sfida e il remake di Miami Vice svilupperà il suo tanto agognato progetto su Enzo Ferrari anche grazie ai fondi dell'Emilia Romagna Film Commission, con le riprese che si svolgeranno nelle città di Modena e Bologna tra luglio e settembre 2022. Il casting per le comparse è finalizzato alla ricerca di uomini e donne di tutte le età, anche se per esigenze di copione, considerando il periodo storico in cui è ambientato il film, i candidati devono essere privi di tatuaggi a vista o di interventi di chirurgia estetica visibili, oltre che, ovviamente, di tagli di capelli e acconciature o colorazioni troppo moderne. Inoltre, agli uomini è categoricamente richiesta la disponibilità al taglio completo della barba.

Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 3 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30 solo per donne (di ogni età), mentre mercoledì 8 giugno, dalle ore 14:00 alle 18:30, solo minorenni di età compresa tra i 7 e i 13 anni, accompagnati da almeno un genitore. I luogo previsto per i casting è il Teatro Del Tempio di Modena, in Viale Caduti in Guerra, 196.

Anni fa, dopo aver lasciato la regia di Ford v Ferrari a James Mangold (mantenendo comunque un credito da produttore), Mann aveva già cercato di realizzare il biopic su Enzo Ferrari affidando la parte principale ad Hugh Jackman. Oggi Ferrari sarà interpretato da Adam Driver e Penelope Cruz, che hanno ufficialmente ottenuto i ruoli principali a febbraio scorso. Il film non ha ancora una data d'uscita ma si presume che possa arrivare nel 2023.