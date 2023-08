Ferrari, le recensioni promuovono il film! 'Altra grande prova di Adam Driver'

Sbarca al Festival di Venezia 2023 Ferrari di Michael Mann, con protagonisti Adam Driver e Penelope Cruz. Le recensioni da parte dei critici sono già arrivate e sono decisamente positive.

Bilge Ebiriin di Vulture: "Nelle mani di un attore meno sicuro di sé, questo avrebbe potuto essere un disastro, teatrale, goffo e irreale. Ma Driver rende la Ferrari qualcosa di indelebile, una forza non tanto della natura quanto dell'acciaio, dell'asfalto e della morte".

Ryan Lattanzio di Indiewire scrive: "Quella di Driver è un'ottima interpretazione, sempre affiancata da guardrail emotivi anche nei momenti di stress... Ma la Cruz ruba il volante al suo co-protagonista in un'interpretazione dolente ma sempre attenta e vigorosa".

E ancora, Ben Croll di The Wrap (nonché nostra fonte): "Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e preannunciando un gradito ritorno sul grande schermo dopo otto lunghi anni di assenza, il biopic ad alta tensione di Mann segna anche un cambiamento formale verso uno stile compositivo più classico. Il film rinuncia alla sperimentazione digitale che ha colorato gli ultimi quattro film di Mann per qualcosa di più vicino al tono e al ritmo della televisione di prestigio - almeno fino al rombo dei motori".

E queste sono solo alcune delle diverse recensioni da parte dei critici! Insomma, Ferrari si preannuncia un successione.

Per concludere vi rimandiamo al trailer di Ferrari, nel caso in cui ve lo siate perso...!