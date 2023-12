Ferrari, perché Michael Mann ha scelto proprio Adam Driver?

La scelta di Adam Driver per interpretare Enzo Ferrari nel film di Michael Mann non è stata casuale, anzi, il regista statunitense ha optato per l'attore per alcuni motivi ben specifici: adesso vi raccontiamo quali.

Ne ha parlato proprio lo stesso Michael Mann durante un'intervista con Vulture, in cui appunto ha rivelato alcuni retroscena e alcune scelte dietro Ferrari, tra cui quella di Adam Driver come protagonista. Anche perché Enzo Ferrari all'epoca dei fatti narrati aveva 59 anni, mentre l'attore ne ha addirittura venti di meno.

Michael Mann ha detto che c'è un film specifico con cui Adam Driver lo ha conquistato: Storia di un matrimonio di Noah Baumbach. Ma non solo, anche la scena in cui fa il barista in La truffa dei Logan di Steven Soderbergh. "Ho percepito la sua integrità e la sua grande ambizione artistica" aveva commentato Mann.

Aggiungendo anche che Adam Driver pretende molto da sé stesso e se qualcosa non va per il verso giusto non si dà pace e ci lavora fino alla fine. Assieme al fatto che sa essere molto divertente di fronte alla macchina da presa ed Enzo Ferrari era una persona divertente.

E voi siete d'accordo con la scelta di Adam Driver per Ferrari? Noi decisamente sì, ve lo dicevamo nella nostra recensione di Ferrari.