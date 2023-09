Ferrari, perché Adam Driver non ha guidato le auto d'epoca ma Patrick Dempsey si?

Mentre continua a tenere banco la polemica di Favino contro Ferrari di Michael Mann, torniamo a parlare del film con protagonista Adam Driver e in uscita prossimamente nelle sale italiane con 01 Distribution.

Nonostante abbia interpretato Enzo Ferrari nel film, Adam Driver (il cui cognome in effetti dovrebbe essere tutto un programma) ha rivelato di non essersi mai messo al volante di una Ferrari o di una delle tante altre auto d'epoca utilizzate per le riprese del film. Questa sorprendente rivelazione è arrivata durante la conferenza stampa di Ferrari al festival di Venezia, presieduta da Adam Driver, Michael Mann e dal co-protagonista Patrick Dempsey (e si, c'è un motivo se gli attori di Ferrari hanno potuto partecipare al Festival durante gli scioperi di Hollywood).

"Quelle auto erano le cose più spaventose in assoluto sul set, nessuno mi ha permesso di guidarle per motivi assicurativi!" ha osservato uno scherzoso Adam Driver. "Fare un film è sempre un miracolo, ma è un miracolo costoso e non vogliono che uno come me tocchi qualcosa che non conosce e rompa tutto, soprattutto una cosa così costosa come auto di questo tipo." Tuttavia, il co-protagonista Patrick Dempsey ha guidato davvero sul set di Ferrari: l'attore, famoso in tutto il mondo per la serie tv Grey's Anatomy e scelto da Michael Mann per interpretare il pilota Piero Taruffi, oltre alla carriera da attore è anche uno sportivo del mondo automobilistico, e per questo motivo la produzione lo ha voluto alla guida delle auto d'epoca usate per le riprese: "Quando sei alla guida di un'auto moderna oggi hai un roll-bar a proteggerti, ma queste auto non ce l'avevano", ha detto Dempsey alla stampa, mostrando il suo entusiasmo. "Ma è così che dovrebbe essere!"

