Ferrari di Michael Mann, la videorecensione: controverso ma splendido

Ha diviso davvero tanto il Ferrari di Michael Mann, tra critiche davvero feroci ed elogi altissimi. Noi senza spingerci a vette infinite lo abbiamo apprezzato tanto, perciò vi lasciamo la nostra videorecensione per il canale YouTube Everyeye Plus in questa news.

Vi chiediamo anche se il video vi è piaciuto di iscrivervi al canale, intanto vi parliamo un po' di questo film, e se per caso volete essere tradizionali ecco la recensione di Ferrari. Perché Michael Mann si concentra soprattutto sulla parte intima e umana di Enzo Ferrari.

Un personaggio diviso in due fra la moglie e l'amante, fra il figlio perso prematuramente e quello nato illegittimo che ama tantissimo. In mezzo a tutto ciò una crisi dell'azienda e il rischio addirittura del fallimento che incombe alle sue spalle.

Nel film potrete trovare un Adam Driver veramente superbo nel descrivere Enzo Ferrari con la sua interpretazione, capace di sfaccettarlo ancora di più, oltre le cronache e tutte le cose che si sono scritte e dette di lui.

Al contempo c'è l'ultima Mille Miglia del 1957, tramite la quale Ferrari deve passare per potersi risollevare sul mercato, altrimenti non ci sarà più nemmeno una casa automobilistica.

Insomma trovate tutto questo e anche di più nella videorecensione, e se volete ecco anche 5 cose da sapere prima di vedere Ferrari.

Ma voi l'avete visto? Vi è piaciuto? Diteci la vostra nei commenti!