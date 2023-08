Ferrari di Michael Mann svincolato dallo sciopero: Perché le star potranno pubblicizzarlo?

Il biopic Ferrari, nuovo film scritto e diretto da Michael Mann, è stato svincolato dallo sciopero SAG-AFTRA grazie ad un accordo ad interim che permetterà al cast, guidato dalle star Adam Driver e Penelope Cruz, di promuovere il film durante la nuova edizione del Festival di Venezia.

La decisione arriva con un nuovo incontro tra sindacati WGA e SAG e gli studios previsto nelle prossime ore, ma come mai a Ferrari è stato riservato questo trattamento speciale? Semplicemente perché negli Stati Uniti la distribuzione del film è gestita dalle società indipendenti Neon e STXinternational, che hanno accettato i termini dei sindacati senza ostacolare le proteste.

Tuttavia, resta da veder se il cast Ferrari, che comprende anche Shailene Woodley e Patrick Dempsey, deciderà di partecipare alla premiere veneziana del film o alla sua proiezione speciale di chiusura del New York Film Festival: gli attori, infatti, potrebbero anche scegliere di astenersi dal promuovere il film per solidarietà nei confronti degli altri membri di SAG-AFTRA, in modo simile a quanto fatto nei giorni scorsi da Viola Davis: l'attrice ha infatti scelto di interrompere la produzione del thriller d'azione G20 nonostante il progetto fosse idoneo per un accordo. Va tenuto a mente, ad esempio, che numerosi altri film molto attesi come The Killer di David Fincher e Maestro di Bradley Cooper andranno al festival senza i loro straordinari attori a fargli pubblicità.

L'uscita di Ferrari di Michael Mann è attualmente prevista per il giorno di Natale nelle sale americane, mentre in Italia 01 Distribution, che porterà il film nelle nostre sale, non ha ancora diffuso una data d'uscita.