Ferrari: Michael Mann in Italia per le riprese del film con Adam Driver e Penelope Cruz

L'atteso film di Michael Mann su Enzo Ferrari è finalmente realtà, e in queste ore le ultime notizie segnalano la presenza del regista in Italia in preparazione all'inizio delle riprese.

A segnalarlo Deadline, che in una recente pubblicazione ha riferito che il regista è attualmente in Italia, per immergersi nella pre-produzione di Ferrari in vista dell'inizio per le riprese. Al momento non è chiaro quando inizieranno ufficialmente i lavori, anche se si presume che le riprese dovrebbero avvenire nel corso dell'estate, né quando uscirà il film (probabilmente nel 2023), certo è che a Michael Mann deve sembrare un sogno: il regista ha infatti inseguito per tantissimi anni il biopic su Enzo Ferrari, un progetto che ha provato a realizzare numerose volte nel corso della sua carriera (firmando nel 2008 anche uno spot per le Ferrari vendute in California); addirittura, prima di scritturare Hugh Jackman per il ruolo del protagonista, Michael Mann era pronto a dirigere Ford v Ferrari, progetto nel cui sviluppo la sua mano è talmente forte da avergli garantito anche un credito come produttore esecutivo nonostante i grossi cambiamenti apportati dal regista James Mangold, che 'ereditò' la regia.

Il nuovo Ferrari, che vedrà Adam Driver nella parte affidata originariamente a Jackman, è ambientato nell'estate del 1957, quando le sempre più costose imprese agonistiche di Enzo Ferrari avevano portato la sua azienda sull'orlo del fallimento. Ne risentì anche la sua vita privata, col matrimonio con Laura Dominica Garello Ferrari in bilico non solo per i problemi finanziari ma anche per la perdita del figlio. Di fronte a questa infinita serie di problemi apparentemente insormontabili, Ferrari decide di scommettere tutto ciò che gli è rimasto sulla vittoria della Mille Miglia, la famosa corsa italiana su strada.

Il film, basato sul libro "Enzo Ferrari - L'uomo e la macchina" di Brock Yates, vedrà anche Penélope Cruz nei panni di Laura Dominica Garello Ferrari e Shailene Woodley nei panni dell'amante di Enzo, Lina Lardi. Mann come sempre ha scritto la sceneggiatura, questa volta insieme a Troy Kennedy Martin. In Italia sarà distribuito da Leone Film Group.

