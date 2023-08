Ferrari di Michael Mann includerà l'incidente automobilistico più cruento di sempre

Oltre ad anticipare nuovi dettagli sul film di Heat 2, basato sul romanzo bestseller prequel e sequel di Heat del 1995, parlando in esclusiva con Variety il regista di culto Michael Mann ha svelato anche grosse novità sul suo prossimo film Ferrari, che esordirà a Venezia 2023.

Più nello specifico, l'autore ha messo in guardia gli spettatori sensibili avvisando che Ferrari conterrà l'incidentalmente automobilistico più cruento della storia del cinema, con dettagli grafici molto violenti utilizzati per ricostruire il tragico e violento incidente che, durante La Mille Miglia del 1957, fu costò la vita al pilota Ferrari Alfonso de Portago e a dieci spettatori, tra cui cinque bambini. Sulle pagine di Variety si legge infatti che la scena di Ferrari sarà esplicita, con arti e torsi smembrati.

Mann ha anche raccontato che, per ricostruire l'incidente, si è recato a Guidizzolo (dove ebbe luogo la vera tragedia) e ha intervistato un uomo di 70 anni che era presente il giorno della corsa e rischiò la vita nel pubblico: suo fratello fu una delle vittima. “Mi ha detto che lui e suo fratello hanno sentito i motori e sono corsi verso la strada. Suo fratello era più grande e quindi correva più veloce, e purtroppo il fatto di correre più veloce lo ha avvicinato di più al punto d'impatto e la cosa gli è costata la vita. Lui invece, che era più piccolo e correva più lento, è arrivato in ritardo e per questo è ancora vivo." Il regista non ha fornito ulteriori dettagli sulla scena del film, ma ha chiarito: "Tutto quello che posso dire è che ciò che vedrete nel film è successo davvero, abbiamo ricostruito tutto dettaglio per dettaglio".

In attesa di un trailer vi rimandiamo alla nuova foto ufficiale di Ferrari. Il film è atteso per il 30 novembre nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution.