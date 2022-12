Da Ferrari a Megalopolis, 5 film di grandi registi che torneranno al cinema nel 2023

Il 2022 è stato un anno grandioso per il cinema, col ritorno di alcuni dei più grandi nomi di tutti i tempi come Steven Spielberg, James Cameron, Andrew Dominik e David Cronenberg solo per citarne alcuni, ma il 2023 promette di tenere alta l'asticella.

A poche ore dall'arrivo del nuovo anno, abbiamo preparato per voi una lista dei 5 film di grandi registi in arrivo nel 2023:

Megalopolis di Francis Ford Coppola : escludendo lo sperimentale Distant Vision, arrivato nel 2015, l'ultimo lungometraggio firmato dall'autore di Apocalypse Now e La conversazione risale al 2011, col suggestivo horror Twixt. Il 2023 finalmente metterà fine a questo digiuno con l'ambizioso Megalopolis, un progetto che Coppola ha inseguito fin dagli anni '80. Le riprese sono in corso, la data d'uscita sconosciuta, la trama a dir poco criptica, il cast enorme: le premesse ci sono tutte (e, nell'attesa, guardate le ultime foto dal set di Megalopolis).

: escludendo lo sperimentale Distant Vision, arrivato nel 2015, l'ultimo lungometraggio firmato dall'autore di Apocalypse Now e La conversazione risale al 2011, col suggestivo horror Twixt. Il 2023 finalmente metterà fine a questo digiuno con l'ambizioso Megalopolis, un progetto che Coppola ha inseguito fin dagli anni '80. Le riprese sono in corso, la data d'uscita sconosciuta, la trama a dir poco criptica, il cast enorme: le premesse ci sono tutte (e, nell'attesa, guardate le ultime foto dal set di Megalopolis). Ferrari di Michael Mann : a proposito di grandi ritorni e di progetti inseguiti da anni, nel 2023 Michael Mann finalmente mostrerà a tutto il mondo il Ferrari, biopic dedicato ad Enzo Ferrari e incentrato sugli anni più concitati del papà del cavallino di Maranello. Le riprese si sono svolte in Italia con Adam Driver e Penelope Cruz nei panni dei protagonisti, la data d'uscita non è ancora stata comunicata ma il progetto debutterà nel corso dell'autunno 2023.

: a proposito di grandi ritorni e di progetti inseguiti da anni, nel 2023 Michael Mann finalmente mostrerà a tutto il mondo il Ferrari, biopic dedicato ad Enzo Ferrari e incentrato sugli anni più concitati del papà del cavallino di Maranello. Le riprese si sono svolte in Italia con Adam Driver e Penelope Cruz nei panni dei protagonisti, la data d'uscita non è ancora stata comunicata ma il progetto debutterà nel corso dell'autunno 2023. How do you live di Hayao Miyazaki : nel 2023 uscirà anche l'ultimo-nuovo film di Hayao Miyazaki, basato sul romanzo omonimo del 1937 firmato da Yoshino Genzaburō. Il leggendario maestro giapponese, Orso d'oro e Premio Oscar per La città incantata, aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2013, subito dopo l'uscita del suo ultimo film Si alza il vento, salvo poi ripensarci per lavorare ad un'ultima impresa: data d'uscita, in Giappone, il 14 luglio 2023.

: nel 2023 uscirà anche l'ultimo-nuovo film di Hayao Miyazaki, basato sul romanzo omonimo del 1937 firmato da Yoshino Genzaburō. Il leggendario maestro giapponese, Orso d'oro e Premio Oscar per La città incantata, aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2013, subito dopo l'uscita del suo ultimo film Si alza il vento, salvo poi ripensarci per lavorare ad un'ultima impresa: data d'uscita, in Giappone, il 14 luglio 2023. Napoleon di Ridley Scott : non che se ne sia mai andato, a differenza dei tre nomi citati in precedenza, ma con il suo prossimo film Ridley Scott tornerà a lavorare con Joaquin Phoenix a oltre vent'anni da Il gladiatore, per raccontare l'epica storia di un altro imperatore dopo il crudele Commodo, Napoleone Bonaparte. Anche in questo caso non c'è una data d'uscita, ma secondo le voci Apple TV+ potrebbe aver puntato un debutto a Cannes.

: non che se ne sia mai andato, a differenza dei tre nomi citati in precedenza, ma con il suo prossimo film Ridley Scott tornerà a lavorare con Joaquin Phoenix a oltre vent'anni da Il gladiatore, per raccontare l'epica storia di un altro imperatore dopo il crudele Commodo, Napoleone Bonaparte. Anche in questo caso non c'è una data d'uscita, ma secondo le voci Apple TV+ potrebbe aver puntato un debutto a Cannes. 'Wasp 22' di Woody Allen: potrebbe essere l'ultimo film di Woody Allen, quello che al momento è noto solo col suo titolo di lavorazione, 'Wasp 22'. Quel che è certo è che sarà il cinquantesimo di una carriera tra le più uniche della storia del cinema, e anche in questo caso - visto e considerato che il film è stato girato a Parigi - ci si aspetta un debutto durante Cannes 2023.

Quali tra questi titoli vi incuriosisce di più? E quali attendente, tra i tanti che non abbiamo citato? Ditecelo nella sezione dei commenti.