Ferrari, Mads Mikkelsen appoggia Favino: 'Il problema è il doppiaggio, è una cosa folle'

Non c'è evento cinematografico che si rispetti che non porti con sé un po' di polemica, e per quanto il Festival di Venezia mantenga ancora l'aura di una certa austerità rispetto ad altre rassegne di pari livello non può certo completamente tirarsene fuori: ecco, quindi, che a mettere un po' di pepe arrivano Pierfrancesco Favino e Mads Mikkelsen.

L'attore giunto al Festival per presentare Bastarden ha infatti rilasciato un'intervista a Repubblica durante la quale ha appoggiato in pieno la polemica sollevata da Pierfrancesco Favino sul Ferrari di Michael Mann e, in generale, sull'abitudine di Hollywood di affidare ad attori americani anche ruoli di personaggi che di americano avrebbero ben poco.

"Farei una premessa: se in Francia, in Germania, in Italia e in Spagna smettessero di doppiare i film in tutte le lingue, questo potrebbe essere un elemento importante per affrontare il problema. Ma finché continuano col doppiaggio, a chi importa quale sia la lingua, la cultura, d’origine? Non ho mai capito perché fate questa cosa, per me folle. Abbiamo visto Tom Cruise interpretare un ufficiale nazista con un leggero accento tedesco e poi diventare americano in piena regola, da lì in poi. Puoi farlo in questo tipo di film, in altri invece li rende meno credibili" sono state le parole di Mikkelsen.

Cosa ne dite? Anche voi pensate che il problema sia il doppiaggio o credete che la questione vada affrontata su più fronti? Diteci la vostra nei commenti! Polemiche a parte, comunque, le recensioni sembrano promuovere Ferrari.